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"Работа велась больше года". Гендиректор Кривбасса раскрыл детали полноценного трансфера Дибанго

Премьер-лига

Криворожский клуб выкупил контракт защитника у Левадии

"Работа велась больше года". Гендиректор Кривбасса раскрыл детали полноценного трансфера Дибанго

fckryvbas.com

Новина українською

Генеральный директор "Кривбасса" Владимир Баенко раскрыл детали подписания полноценного контракта с защитником Иваном Дибанго, а также рассказал о том, что клуб продолжает работать на трансферном рынке.

– Владимир Владимирович, трансфер Дибанго – один из лучших в истории возрожденного "Кривбасса"?

– Хочу поздравить наших болельщиков с этим подписанием. Мы воспользовались опцией выкупа в контракте. Радуемся, что удалось это сделать.

– Как много сейчас значит Иван Дибанго для нашего клуба?

– Иван был одним из первых легионеров после первого сезона "Кривбасса" в УПЛ. За это время он очень хорошо влился в нашу команду. У нас каждый игрок важен, но Иван в команде уже долгое время, поэтому мы с большой любовью подписали с ним полноценный контракт.

– На какой срок подписан контракт? Были ли преграды перед этим подписанием?

– До лета 2026 года. Работа по этому трансферу велась больше года. Хочу выразить благодарность за помощь в этом трансфере "Левадии", а также ее президенту Виктору Леваде, настоящему патриоту Украины. Мы построили дружеские отношения, и благодаря этому переход стал реальностью.

– И уже традиционный вопрос: ожидать ли болельщикам в ближайшее время еще новых подписаний?

– Мы работаем над усилением команды, а также над тем, чтобы сохранить важных футболистов, которые себя хорошо зарекомендовали. Что касается усиления, то, возможно, это будет уже летом, но в этом направлении мы работаем всегда. Как сказал Юрий Вернидуб, мы всегда ищем игроков, которые сильнее тех, которые сейчас в команде. Потому что всегда должны поддерживать высокую конкуренцию в "Кривбассе". Ведь наш клуб ведет борьбу за самые высокие места в чемпионате Украины.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Михаил Черныш
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