Морозюк: "Горные люди", "западенцы", "колхозники"... В мое время и такое было в Динамо

Экс-защитник " Динамо " Николай Морозюк рассказал, как менялась ситуация с языком во время его пребывания в киевской команде.

"Насчет языка. Меня часто это спрашивали. Когда я переехал в Киев, это был 2003-2004 год. Я учился в русской школе в Червонограде, с русским направлением, у меня было очень много русскоязычных друзей в Червонограде.

Когда я переехал в Киев, я начал подстраиваться под пацанов. Мы, даже приехавшие украиноязычные пацаны: я - отсюда, Стас - из Моршина, там еще один пацан из Ивано-Франковска. Я когда пробовал говорить с ними на украинском между собой, они разговаривали на русском. То есть, мы даже сами между собой на русском.

Я этим не горжусь, но когда прошло время, я уже был игроком первой команды, я услышал от пацанов, когда U-19 проживали у нас на первой базе, я слышу пацаны говорят на украинском. Я так подхожу, говорю: "О, пацаны, привет, вы откуда?". А это был Русин. Я не помню, какой это был год – может 2016-2017-й, где-то так. И он говорит, что оттуда-оттуда-оттуда, а я говорю: "Супер, а я оттуда". "А мы знаем, Коль".