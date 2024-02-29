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Морозюк: "Горные люди", "западенцы", "колхозники"... В мое время и такое было в Динамо
Экс-защитник киевлян вспомнил, как и на каком языке раньше общались игроки Динамо
фото из свободных источников
Экс-защитник "
"Насчет языка. Меня часто это спрашивали. Когда я переехал в Киев, это был 2003-2004 год. Я учился в русской школе в Червонограде, с русским направлением, у меня было очень много русскоязычных друзей в Червонограде.
Когда я переехал в Киев, я начал подстраиваться под пацанов. Мы, даже приехавшие украиноязычные пацаны: я - отсюда, Стас - из Моршина, там еще один пацан из Ивано-Франковска. Я когда пробовал говорить с ними на украинском между собой, они разговаривали на русском. То есть, мы даже сами между собой на русском.
Я этим не горжусь, но когда прошло время, я уже был игроком первой команды, я услышал от пацанов, когда U-19 проживали у нас на первой базе, я слышу пацаны говорят на украинском. Я так подхожу, говорю: "О, пацаны, привет, вы откуда?". А это был Русин. Я не помню, какой это был год – может 2016-2017-й, где-то так. И он говорит, что оттуда-оттуда-оттуда, а я говорю: "Супер, а я оттуда". "А мы знаем, Коль".
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И я начал замечать, насколько изменилось это отношение. Например, ты из Киева, из Одессы, Харькова, Мариуполя, из этих регионов, насколько начало воспринимать это новое поколение украинский и русский языки. То есть, ты говорил по-украински, ты - по-русски, но они между собой друг над другом не шутили.
В мои времена ты не мог позволить себе шутить. Я просто говорю, как было. У меня даже мама иногда звонила и говорила: "Сынок, если тебе там неудобно, то говори уже по-русски". Чтобы никто не слышал, потому что шутили бы надо мной. И это было там: горные люди, западенцы, колхозники и так далее. Это было.
Я жил и в Донецке, и в Киеве, и я могу отследить динамику и сказать, насколько с 2014 года восприятие украинского языка повысилось в нереальных разах", – сказал Морозюк.
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