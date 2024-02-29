  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Жироне интересен еще один футболист сборной Украины
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жироне интересен еще один футболист сборной Украины

Премьер-лига

И речь идет не о Пихаленке

Жироне интересен еще один футболист сборной Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

"Жирона" нацелилась на украинского правого защитника "Динамо" Александра Тымчика, сообщает Футбол 24. Каталонцы готовы рассмотреть кандидатуру 27-летнего футболиста в качестве замену Яну Коуту.

Источник утверждает, что за Тымчиком наблюдают уже давно. Украинец импонирует главному тренеру Мичелу, а также выгодным считается его ценник. Испанский клуб планирует выложить за динамовца не более 3-4 млн евро. К тому же Тымчик уже имеет опыт взаимодействия с Цыганковым на правом фланге.

Трансфер мог состояться уже этой зимой, но "Жирона" временно отказалась от этого замысла из-за травмы украинца. К этой теме собираются вернуться в конце сезона.

Тымчик выступает за "Динамо" с 2020 года. С тех пор он провел за киевлян 66 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Также у него 15 поединков за сборную Украины - 1 гол и 4 ассиста. Контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2025 года.

По теме
yellow-arrow
Еще одному клубу УПЛ разрешено проводить матчи со зрителями
yellow-arrow
Пономарев: Против Колоса трудно играть, они пропустили меньше всего голов в сезоне
yellow-arrow
Не Гармашем единым. Еще пять бывших динамовцев, огорчавших киевский клуб в УПЛ
Динамо (Киев) Александр Тымчик Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости