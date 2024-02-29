Жироне интересен еще один футболист сборной Украины

"Жирона" нацелилась на украинского правого защитника "Динамо" Александра Тымчика, сообщает Футбол 24. Каталонцы готовы рассмотреть кандидатуру 27-летнего футболиста в качестве замену Яну Коуту.

Источник утверждает, что за Тымчиком наблюдают уже давно. Украинец импонирует главному тренеру Мичелу, а также выгодным считается его ценник. Испанский клуб планирует выложить за динамовца не более 3-4 млн евро. К тому же Тымчик уже имеет опыт взаимодействия с Цыганковым на правом фланге.

Трансфер мог состояться уже этой зимой, но "Жирона" временно отказалась от этого замысла из-за травмы украинца. К этой теме собираются вернуться в конце сезона.

Тымчик выступает за "Динамо" с 2020 года. С тех пор он провел за киевлян 66 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 4 ассиста. Также у него 15 поединков за сборную Украины - 1 гол и 4 ассиста. Контракт с "бело-синими" рассчитан до лета 2025 года.