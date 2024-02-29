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Балакин рассудит Шахтер и Кривбасс и другие судейские назначения 19-го тура УПЛ

Премьер-лига

VAR будет на всех матчах тура

Балакин рассудит Шахтер и Кривбасс и другие судейские назначения 19-го тура УПЛ

Фото: ФК Динамо Київ

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Комитеты УАФ назначили официальных лиц на матчи 19-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

19 тур

01.03.2024 (пятница)

"Полесье" - "ЛНЗ". Житомир. Центральный стадион. 18:00. Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск), Арбитр ВАА - Кубряк Д.В. (Одесса),

02.03.2024 (суббота)

"Минай" - "Металлист 1925". Минай. Стадион "Минай-Арена". 13:00. Арбитр - Блавацкий Р.А. (Львов), Арбитр ВАА - Романюк А.М. (Ивано-Франковск),

"Динамо" - "Черноморец". Киев. Стадион "Динамо" им. В.В. Лобановского. 15:30. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр ВАА - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.),

"Ворскла" - "Верес". Полтава. Стадион "Ворскла" им. А. Бутовского. 15:30. Арбитр - Заброда К.В. (Сумы), Арбитр ВАА - Копиевский В.В. (Кропивницкий),

"Колос" - "Рух". Ковалевка. Стадион "Колос". 18:00. Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр ВАА - Козыряцкий М.С. (Запорожье),

03.03.2024 (воскресенье)

"Оболонь" - "Днепр-1". Киев. Стадион "Оболонь-Арена". 13:00. Арбитр - Пасхал И.Ю. (Херсон), Арбитр ВАА - Шандор А.А. (Львов),

"Александрия" - "Заря". Александрия. Стадион "Ника". 15:30. Арбитр - Деревинский А.О. (Хмельницкий), Арбитр ВАА - Новохатний В.В. (Черкассы),

"Шахтер" - "Кривбасс". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Балакин М.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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