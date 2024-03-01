Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Зари: Батагов стоит больше чем 5 миллионов евро
Евгений Геллер оценил трансферную стоимость центрбека
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал, во сколько оценивает трансферную стоимость центрального защитника луганской команды Арсения Батагова.
- Было предложение по Батагову из МЛС.
– У меня ни одного официального предложения по Батагову не было. За МЛС вообще не слышал.
– За него предлагали 2 миллиона, а вы сказали, что нужно 5 или 10.
– Я позвонил Шаблию и говорю: "Кому я говорил, что Батагов стоит всего 5 миллионов?". Он: "Мне вы точно не говорили".
Я считаю, что Батагов стоит дороже. После того как он хорошо сыграет на Олимпиаде, он будет стоить еще дороже, чем я думаю сейчас, - заявил Геллер.
В текущем сезоне Батагов провел 20 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В его активе также 28 поединков за молодежную сборную Украины U-21.
Transfermarkt оценивает игрока в 1,80 млн евро.
Популярное сейчас
- Симеоне прокомментировал разгромный вылет Атлетико из Кубка Испании
- Известен балл Трубина за матч Кубка со Спортингом. ВИДЕО пропущенных украинцем голов
- Кубок Португалии. Спортинг – Бенфика 2:1. При такой обороне и Трубин не поможет
- Александрия может получить техпоражение в матче с Шахтером из-за участия незаявленного игрока
- Еще одним завидным холостяком меньше. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО