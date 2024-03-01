Президент Зари: Батагов стоит больше чем 5 миллионов евро

Президент "Зари" Евгений Геллер рассказал, во сколько оценивает трансферную стоимость центрального защитника луганской команды Арсения Батагова.

- Было предложение по Батагову из МЛС.

– У меня ни одного официального предложения по Батагову не было. За МЛС вообще не слышал.

– За него предлагали 2 миллиона, а вы сказали, что нужно 5 или 10.

– Я позвонил Шаблию и говорю: "Кому я говорил, что Батагов стоит всего 5 миллионов?". Он: "Мне вы точно не говорили".

Я считаю, что Батагов стоит дороже. После того как он хорошо сыграет на Олимпиаде, он будет стоить еще дороже, чем я думаю сейчас, - заявил Геллер.

В текущем сезоне Батагов провел 20 матчей за "Зарю" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 2 ассиста. В его активе также 28 поединков за молодежную сборную Украины U-21.

Transfermarkt оценивает игрока в 1,80 млн евро.