Бурда: Когда я переходил в Зарю, ван Леувен говорил одни моменты, а по факту оказалось иначе

Центральный защитник "Колоса" Никита Бурда вспомнил период выступлений в "Заре".

Напомним, вторую часть сезона-2022/23 Бурда провел в аренде в луганском клубе, но не сыграл ни одной официальной минуты. Летом 2023 года защитник вернулся в "Динамо", после чего получил статус свободного агента и перешел в "Колос".

- У вас была попытка перезапустить карьеру в "Заре", но вы не сыграли ни одного матча в команде Патрика ван Леувена, которая добыла бронзу. Почему так?

- Когда я переходил в "Зарю", Патрик говорил одни моменты, а по факту оказалось иначе. Даже микрошанса не получил.

- Выиграть конкуренцию у пары Батагов-Имереков было без шансов?

- Я не говорю, что я был сильнее других. Команда за полгода проиграла одну игру. Вопросов не было, но неприятный осадок остался. Почему так случилось? Не знаю. Куча факторов совпала. "Заря" классно играла, проиграли только "Шахтеру". Имереков проводил один из лучших периодов в карьере. Может, я тренеру не понравился в тренировочном процессе или поведением. Сложно ответить.

- В самом коллективе вы комфортно себя чувствовали?

- Да. Я был в подавленном состоянии от того, что не играл. Через некоторый период понял, что у меня не будет шанса. Я много кого знал в команде. В этом плане все было нормально. Не было доверия тренера, из-за чего не сыграл ни одной минуты, - сказал Бурда.