Палкин: Люди, которые выехали из Донецка, почти все перешли на украинский язык

Генеральный директор " Шахтера" Сергей Палкин рассказал о болельщиках команды, которые несмотря на то, что клуб 10 лет назад покинул Донецк, продолжают поддерживать команду.

"До 2014 года почти все жители Донецка говорили по-русски, но когда началась полномасштабная война, многие люди покинули город. Некоторые уехали в Киев, другие – в западные районы Украины или за пределы Украины. И почти все они перешли на украинский, а не на русский язык. Это был сигнал поддержки говорить на украинском языке. Люди говорили по-русски, они никогда не думали, что Россия начнет их убивать. Русский стал языком врага.

Есть люди, которые остались в Донецке, там тоже есть фанаты "Шахтера", но большинство выехали. Наш прекрасный стадион и тренировочный лагерь все еще здесь, но прошло уже 10 лет с тех пор, как мы уехали.

Многие ультрас "Шахтера" сражаются на войне, и мы с ними всегда на связи. Они могут попросить нас помочь им, у нас в клубе есть человек, связанный со всеми этими ребятами. Им может понадобиться одежда для детей или генераторы. Мы не отправляем боеприпасы. Все гордятся нашими солдатами, и мы в этом участвуем. Мы открыли школы для детей, создали футбольную команду из солдат, которые получили серьезные травмы на войне.