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Палкин: Люди, которые выехали из Донецка, почти все перешли на украинский язык

Премьер-лига
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Гендиректор горняков рассказал о болельщиках клуба

Палкин: Люди, которые выехали из Донецка, почти все перешли на украинский язык

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о болельщиках команды, которые несмотря на то, что клуб 10 лет назад покинул Донецк, продолжают поддерживать команду.

"До 2014 года почти все жители Донецка говорили по-русски, но когда началась полномасштабная война, многие люди покинули город. Некоторые уехали в Киев, другие – в западные районы Украины или за пределы Украины. И почти все они перешли на украинский, а не на русский язык. Это был сигнал поддержки говорить на украинском языке. Люди говорили по-русски, они никогда не думали, что Россия начнет их убивать. Русский стал языком врага.

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Есть люди, которые остались в Донецке, там тоже есть фанаты "Шахтера", но большинство выехали. Наш прекрасный стадион и тренировочный лагерь все еще здесь, но прошло уже 10 лет с тех пор, как мы уехали.

Многие ультрас "Шахтера" сражаются на войне, и мы с ними всегда на связи. Они могут попросить нас помочь им, у нас в клубе есть человек, связанный со всеми этими ребятами. Им может понадобиться одежда для детей или генераторы. Мы не отправляем боеприпасы. Все гордятся нашими солдатами, и мы в этом участвуем. Мы открыли школы для детей, создали футбольную команду из солдат, которые получили серьезные травмы на войне.

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Мы те, кто живет в этой войне. Мы должны выжить – и выжить как футбольный клуб тоже.

До 2014 года мы были клубом из Донецка, теперь нас воспринимают как клуб всей Украины. Мы выступали в Харькове, Киеве, Львове. Мы играем везде. Мы путешествовали 10 лет", - сказал Палкин.

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Опубликовал: Михаил Черныш
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