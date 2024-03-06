УПЛ объявила номинантов на звание лучших игрока и тренера декабря-февраля

Пресс-служба УПЛ объявила номинантов на звание лучших игрока и тренера по итогам декабря-февраля.

На первом этапе Лига опросила журналистов и экспертов, после чего на втором этапе в социальных сетях уже голосуют болельщики.

За звание лучшего футболиста соревнуются: форвард "Динамо" Владислав Ванат, вингер "Шахтера" Александр Зубков, голкипер "Колоса" Кирилл Фесюн и вратарь "Полесья" Денис Бойко.

На награду лучшего наставника претендуют: Желько Любенович из "Миная", Марино Пушич из "Шахтера", Александр Шовковский из "Динамо" и Юрий Вернидуб из "Кривбасса".

Голосование продлится до 11 марта (10:00).

Проголосовать за лучших игрока и тренера месяца можно по этой ссылке.