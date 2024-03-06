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Матч Вереса с Динамо обслужит Панчишин: судейские назначения на 20-й тур УПЛ

Премьер-лига

Система VAR будет на всех поединках

Матч Вереса с Динамо обслужит Панчишин: судейские назначения на 20-й тур УПЛ

Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс

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Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 20-го тура УПЛ сезона-2023/2024.

20 тур

07.03.2024

"Заря" - "Минай". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), Арбитр ВАА - Шандор А.А. (Львов),

"Верес" - "Динамо". Ровно. Стадион "Авангард". 18:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр ВАА - Романов В.М. (Днепр),

08.03.2024

"Днепр-1" - "Рух". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Балакин М.А. (Киевская обл.),

"Металлист 1925" - "ЛНЗ". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Козик Я.В. (Мукачево),

"Шахтер" - "Колос". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр ВАА - Деревинский А.О. (Хмельницкий),

09.03.2024

"Черноморец" - "Ворскла". Одесса. Стадион "Черноморец". 13:00. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр ВАА - Омельченко А.В. (Славянск),

"Полесье" - "Александрия". Ровно. Стадион "Авангард". 15:30. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),

"Кривбасс" - "Оболонь". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон).

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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