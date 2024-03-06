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Матч Вереса с Динамо обслужит Панчишин: судейские назначения на 20-й тур УПЛ
Система VAR будет на всех поединках
Фото - ФК Рух / автор - Євген Кравс
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 20-го тура УПЛ сезона-2023/2024.
20 тур
07.03.2024
"Заря" - "Минай". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Бондаренко Д.Е. (Одесса), Арбитр ВАА - Шандор А.А. (Львов),
"Верес" - "Динамо". Ровно. Стадион "Авангард". 18:00. Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков), Арбитр ВАА - Романов В.М. (Днепр),
08.03.2024
"Днепр-1" - "Рух". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". 13:00. Арбитр - Копиевский В.В. (Кропивницкий), Арбитр ВАА - Балакин М.А. (Киевская обл.),
"Металлист 1925" - "ЛНЗ". Киев. Стадион "Левый берег". 15:30. Арбитр - Задиран С.С. (Киевская обл.), Арбитр ВАА - Козик Я.В. (Мукачево),
"Шахтер" - "Колос". Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00. Арбитр - Козыряцкий М.С. (Запорожье), Арбитр ВАА - Деревинский А.О. (Хмельницкий),
09.03.2024
"Черноморец" - "Ворскла". Одесса. Стадион "Черноморец". 13:00. Арбитр - Евтухов Д.Ю. (Днепр), Арбитр ВАА - Омельченко А.В. (Славянск),
"Полесье" - "Александрия". Ровно. Стадион "Авангард". 15:30. Арбитр - Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), арбитр ВАА - Шурман Д.Л. (Киевская обл.),
"Кривбасс" - "Оболонь". Кривой Рог. СК "Горняк". 18:00. Арбитр - Коваленко А.А. (Полтава), Арбитр ВАА - Пасхал И.Ю. (Херсон).
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