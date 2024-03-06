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Дахновский: Отсутствие Ярмоленко? В Динамо есть кому феерить и без него

Премьер-лига
Обновлено

В четверг Верес сыграет с Динамо

Дахновский: Отсутствие Ярмоленко? В Динамо есть кому феерить и без него

nkveres.com

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Виталий Дахновский поделился ожиданиями от матча 20-го тура с "Динамо", который состоится в четверг, 7 марта.

– Конечно, очень обидно, что не набрали ни одного пункта в двух первых матчах после возобновления чемпионата УПЛ. Хотя, как по мне, то "Верес" заслуживал лучшей судьбы.

– Что же тогда помешало ривненчанам обогатиться такими ценными очками и покинуть опасную зону?

– Отсутствие в ключевых моментах концентрации. Ведь большинство игрового времени мы ни в чем не уступали "Колосу" и "Ворскле", а по количеству созданных голевых моментов даже преобладали. Не знаю, может слишком верили в свои силы, но во втором тайме этих противостояний оказались не совсем готовы к некоторым перестроениям оппонентов.

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– В обоих матчах тебя в середине второго тайма заменили.

– С "Колосом" это было решение тренерского штаба, а в Полтаве почувствовал мышечный дискомфорт и решил, что будет лучше не продолжать игру. Сейчас уже все в порядке, к поединку с "Динамо" готовлюсь в общей группе.

– По твоему мнению, "Динамо" – фаворит?

– Несколько лет назад с грандами украинского футбола было очень трудно взять очки. Сейчас ситуация несколько изменилась. Вот самый свежий пример: "Минай" теряет целую группу опытных игроков, ему все эксперты пророчат понижение в классе, готовится к весенней части сезона на искусственном покрытии, но это не препятствует закарпатцам после возобновления чемпионата сыграть вничью с одним из лидеров – "Днепром-1". Так почему бы этого завтра в поединке с "Динамо" не сделать и ривненчанам?

– Но "Динамо" сейчас на ходу, не исключено, что в Ровно после длительного перерыва решит вернуться на поле капитан киевлян Андрей Ярмоленко.

– Если откровенно, то будет завтра Ярмоленко или нет – не имеет большого значения. В "Динамо" есть кому феерить и без него, возьмем, Владислава Кабаева или Назара Волошина. Согласен, в "Динамо" – квалифицированный подбор исполнителей, однако, на мой взгляд, очень многое будет зависеть от нас: продемонстрируем ли мы свои лучшие качества, выполним ли установки тренерского штаба?

Более того, завтра нас будет гнать вперед и добавлять сил 12 игрок "Вереса". Поддержку болельщиков мы очень чувствовали в поединке с "Колосом". К сожалению, не все произошло, как того хотелось. С "Динамо" будет шанс реабилитироваться.

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Динамо (Киев) Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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