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Легионер Шахтера передумал и согласился на трансфер в другой клуб
Горняки могут заработать неплохую сумму
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", таки дал согласие на переход во "Фламенго".
Об этом утверждает журналист Гильерме Силва.
Клуб из города Рио-де-Жанейро уже сделал предложение "горнякам". СМИ писали о сумме 6 миллионов евро.
Накануне сообщалось, что Майкон не хотел покидать "Коринтианс" и отказал "Фламенго". При этом "тимау" имеет перед хавбеком 11-месячный долг за имиджевые права.
Арендное соглашение бразильца заключено до конца 2024 года. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.
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