Легионер Шахтера передумал и согласился на трансфер в другой клуб

Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", таки дал согласие на переход во "Фламенго".

Об этом утверждает журналист Гильерме Силва.

Клуб из города Рио-де-Жанейро уже сделал предложение "горнякам". СМИ писали о сумме 6 миллионов евро.

Накануне сообщалось, что Майкон не хотел покидать "Коринтианс" и отказал "Фламенго". При этом "тимау" имеет перед хавбеком 11-месячный долг за имиджевые права.

Арендное соглашение бразильца заключено до конца 2024 года. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.