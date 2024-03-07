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Легионер Шахтера передумал и согласился на трансфер в другой клуб

Премьер-лига

Горняки могут заработать неплохую сумму

Легионер Шахтера передумал и согласился на трансфер в другой клуб

Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca

Новина українською

Центральный полузащитник "Шахтера" Майкон, который сейчас играет в аренде в "Коринтиансе", таки дал согласие на переход во "Фламенго".

Об этом утверждает журналист Гильерме Силва.

Клуб из города Рио-де-Жанейро уже сделал предложение "горнякам". СМИ писали о сумме 6 миллионов евро.

Накануне сообщалось, что Майкон не хотел покидать "Коринтианс" и отказал "Фламенго". При этом "тимау" имеет перед хавбеком 11-месячный долг за имиджевые права.

Арендное соглашение бразильца заключено до конца 2024 года. Его контракт с "Шахтером" действует до 31 декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 5 млн евро.

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Майкон Шахтер (Донецк) Фламенго (Рио-де-Жанейро) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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