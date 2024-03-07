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Черноморец объявил, что матч с Ворсклой пройдет без зрителей. Заявление клуба

Премьер-лига

Такое решение принято из-за недавней ракетной атаки города рашистами

Черноморец объявил, что матч с Ворсклой пройдет без зрителей. Заявление клуба

Фото: fcdynamo.com

Новина українською

"Черноморец" официально объявил о том, что матч 20-го тура против "Ворсклы" который состоится в субботу, 9 марта, пройдет без зрителей на трибунах.

"Дорогие друзья. Мы все ждали, когда наш родной клуб получит настоящую поддержку на трибунах. Хоть и не в том объеме, как в славные еврокубковые времена, но и без той тишины, что вынужденно хозяйничала на нашей арене последние годы. Еще задолго до матча против "Ворсклы" администрация клуба начала работу над получением разрешений на проведение мероприятия с болельщиками. Шел диалог со всеми ответственными структурами. Безопасность зрителей, участников поединка – приоритет для ФК "Черноморец". К сожалению, трагические события, произошедшие в нашем городе в течение последней недели, а особенно воздушная атака Одессы утром 6 марта, заставили клуб пересмотреть свои планы.

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Ближайший поединок УПЛ на стадионе "Черноморец" состоится при пустых трибунах. Как бы досадно ни было нам об этом сообщать.

Работа по допуску болельщиков на стадион на матч против "Вереса" продолжается. Менеджмент одесского клуба ведет диалог со всеми ответственными структурами. Верим и надеемся, что матч против ровенского клуба будет сыгран в присутствии зрителей.

Клуб прилагает максимум усилий, чтобы футболисты играли при поддержке фанатов. Но, к сожалению, не все зависит от нас", - говорится в заявлении одесского клуба.

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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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efim423 (odessa)
07.03.2024 в 19:39
не совсем понятно почему без зрителей . типа раньше думали что балистикой не бахнут , так ипоследующие такая же ситуация , короче не договаривают как обычно
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Комментарии 1
efim423 (odessa)
07.03.2024 в 19:39
не совсем понятно почему без зрителей . типа раньше думали что балистикой не бахнут , так ипоследующие такая же ситуация , короче не договаривают как обычно
Ответить
0
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