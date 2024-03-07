Любенович: Можно сказать, что я проиграл игру Заре и беру на себя ответственность

Главный тренер "Миная" Желько Любеновчи прокомментировал первое поражение своей команды в весенней части чемпионата. В матче 20-го тура "Минай" проиграл "Заре" 0:2 .

"Заря" действительно осталась в моем сердце. Шесть лет играл за команду, еще два работал. Сегодня "Заря" лучше выглядела и одержала закономерную победу. У нас мало что получалось из того, что договаривались. Можно сказать, что я проиграл игру и беру на себя ответственность.

Все футболисты "Зари" сыграли на очень высоком уровне. Герреро качественный футболист, тоже касается Антюха. Все видели, что они делали на поле и понимают их вклад в победу. Петько не хватало, он основной наш футболист. Но Семотюк неплохо заменил его, хотя и пришлось заменить из-за полученной желтой карточки. Сначала рефери продемонстрировал красную и хорошо, что есть система ВАР, которая исправила ошибку арбитра", - сказал Любенович.