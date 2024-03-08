Хавбек Вереса: Гол в ворота Динамо назревал. Мы чувствовали запах крови

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Шастал поделился своими впечатлениями от результата матча 20-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

"Ничью с "Динамо" можно считать успехом, учитывая, что в последнее время команде не хватало уверенности. Сегодня играли перед собственной публикой – мы не могли этих болельщиков отпустить без положительных эмоций. Игра нам давалась, и мы чувствовали запах крови. Гол, можно сказать, назревал.

Физически мы не подсели потому, что нас результат не устраивал после первого тайма. В первом матче с "Колосом" была нулевая ничья, я не скажу, что этот результат устраивал нас.

Это все психология. Когда ты проиграешь – это лучший раздражитель, чтобы бежать вперед отыгрываться.

Пенальти? Марк выставлялся, уже кончиками ног, мне кажется, доставал мяч, и игрок "Динамо" врезался в него", - сказал Дмитрий.