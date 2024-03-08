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Хавбек Вереса: Гол в ворота Динамо назревал. Мы чувствовали запах крови

Премьер-лига

Дмитрий Шастал подвел итоги ничьей с киевским клубом

Хавбек Вереса: Гол в ворота Динамо назревал. Мы чувствовали запах крови

Фото: НК Верес

Новина українською

Полузащитник "Вереса" Дмитрий Шастал поделился своими впечатлениями от результата матча 20-го тура УПЛ с "Динамо" (1:1).

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"Ничью с "Динамо" можно считать успехом, учитывая, что в последнее время команде не хватало уверенности. Сегодня играли перед собственной публикой – мы не могли этих болельщиков отпустить без положительных эмоций. Игра нам давалась, и мы чувствовали запах крови. Гол, можно сказать, назревал.

Физически мы не подсели потому, что нас результат не устраивал после первого тайма. В первом матче с "Колосом" была нулевая ничья, я не скажу, что этот результат устраивал нас.

Это все психология. Когда ты проиграешь – это лучший раздражитель, чтобы бежать вперед отыгрываться.

Пенальти? Марк выставлялся, уже кончиками ног, мне кажется, доставал мяч, и игрок "Динамо" врезался в него", - сказал Дмитрий.

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Источник:
УПЛ ТВ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Mіck Mars (Київ)
08.03.2024 в 09:58
То у ЦеШо очко кровоточило
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Комментарии 1
Mіck Mars (Київ)
08.03.2024 в 09:58
То у ЦеШо очко кровоточило
Ответить
0
0

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