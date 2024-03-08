Богдан Когут: Мы играли против Динамо с двойной мотивацией

Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал ничью с "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ.

- Шастал сказал, что ничья – это довольно успешный результат в игре с "Динамо", как вы прокомментируете?

- Ну, я думаю, и заслуженный, потому что во втором тайме, если две предыдущие игры он нам не удавался, то сегодня, я считаю, во втором тайме мы достойно играли и заслужили ничью.

– Первый пропущенный мяч, насколько он был тяжел для вас?

- Ну, нужно повтор посмотреть, "Динамо" выбежало в контратаку, мы перед тем не реализовали хороший момент, за это нас наказали, надо пересмотреть.

Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые действительно заслужили эту ничью.

Также мы играли с двойной мотивацией, потому что произошла беда, у начальника команды погибла жена, и это большая потеря, поэтому мы играли и для нее тоже, – сказал Когут.