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Богдан Когут: Мы играли против Динамо с двойной мотивацией
Вратарь "Вереса" прокомментировал ничью с киевлянами
Фото: НК Верес
Голкипер "Вереса" Богдан Когут прокомментировал ничью с "Динамо" в матче 20-го тура УПЛ.
- Шастал сказал, что ничья – это довольно успешный результат в игре с "Динамо", как вы прокомментируете?
- Ну, я думаю, и заслуженный, потому что во втором тайме, если две предыдущие игры он нам не удавался, то сегодня, я считаю, во втором тайме мы достойно играли и заслужили ничью.
– Первый пропущенный мяч, насколько он был тяжел для вас?
- Ну, нужно повтор посмотреть, "Динамо" выбежало в контратаку, мы перед тем не реализовали хороший момент, за это нас наказали, надо пересмотреть.
Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые действительно заслужили эту ничью.
Также мы играли с двойной мотивацией, потому что произошла беда, у начальника команды погибла жена, и это большая потеря, поэтому мы играли и для нее тоже, – сказал Когут.
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