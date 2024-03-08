Дубинчак: Сразу понял, если будет просмотр VAR, то пенальти назначат

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак прокомментировал выездной поединок с ровенским "Вересом", в котором киевляне упустили победу в компенсированное время (1:1):

- Поделитесь впечатлениями от игры и расскажите, что произошло в моменте с пенальти на последних минутах?

- Я сразу заметил, что там был контакт и понял, если будет просмотр VAR, то пенальти назначат. Конечно, очень обидно пропускать на последних секундах, терять очки еще и в таком важном для нас матче, за счет которого мы могли подняться в турнирной таблице. Но уже как есть, будем двигаться дальше.

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- "Верес" навязывал борьбу, единоборства - это тоже повлияло на итоговый результат?

- Да, "Верес" - команда, которая играет за счет навесов и верховой борьбы. Матч был тяжелым для нас. Первый тайм и начало второго были хорошими, а потом, видимо, начали переживать за счет, "сели" назад, на свою половину поля и дали возможность сопернику делать эти навесы, что в результате и привело к пропущенному мячу.

- Сценарий сегодняшнего поединка был похож на выездной матч прошлого сезона, когда "Динамо" победило 1:0.

- Можно и так сказать, сегодня нам не повезло.

- "Верес" не отсиживался в обороне, а тоже атаковал, можно ли сказать, что такой сценарий игры определил быстрый гол?

- У них неплохая команда, к ним присоединились новые игроки на правах аренды, кроме того, они взяли нападающего, который забил сегодня. Сейчас все играют в нормальный футбол, никто не отсиживается позади.

- В чем выражалось ваше волнение за результат?

- В обычной ситуации мы бы взяли мяч под свой контроль и пытались бы оттеснить соперника на их половину поля. А здесь мы сами "сели" на свою половину и старались сохранить счет. Это было видно, думаю, все это понимают, потому что и на замену выпускали центральных защитников, потому что понимали, что будет верховая борьба. Так получилось, что не удержали победу до конца.

- Насколько тяжелая для вас ситуация в турнирной таблице? Можно ли еще ее исправить?

- Надеюсь, что да. Повторюсь, очень обидно, что так произошло на последних секундах. Вместо трех очков, которые мы сегодня должны были добывать, заберем из Ровно только одно, но, надеюсь, это не помешает нашим планам, - сказал Дубинчак.