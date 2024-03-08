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Шахтер – Колос. АУДИО онлайн трансляция матча 20-го тура чемпионата Украины
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 20-го тура Украинской Премьер-лиги между донецким "Шахтером" и "Колосом".
"Горняки" претендуют в рамках текущего сезона на наивысшие места по итогам сезона. Для этого "Шахтеру" необходимо набирать максимум очков, и игра с "Колосом" – не исключение. Сможет ли команда из Ковалевки удивить украинский гранд? Или же подопечных Пушича ждет легкая прогулка? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 8 марта – в 17:55 по киевскому времени.
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Комментатор: Назар Черковский
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