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Гармаш возглавит атаку Металлиста 1925 в матче против ЛНЗ. Составы команд

Премьер-лига

Команды объявили стартовые составы на матч УПЛ

Гармаш возглавит атаку Металлиста 1925 в матче против ЛНЗ. Составы команд

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

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В рамках 20-го тура Украинской Премьер-лиги в Киеве на стадионе Левый берег встретятся между собой "Металлист 1925" и ЛНЗ.

Главный тренер харьковчан Виктор Скрипник решил прибегнуть к ротации вратарей после поражения от "Миная", выпустив Проценко. Также отметим Дениса Гармаша, который расположился на острие атаки номинальных хозяев поля.

"Металлист 1925": Проценко - Капинус, Имереков, Червак, Фарина - Габелок - Ари, Юрченко - Бычек - Борячук, Гармаш

Запасные: Кучеренко, Дубовой, С. Шестаков, Олейник, Тищенко, Бойко, Хобленко, Прядун, Наумец, Тарасенко, Норенков, Стасюк.

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко - Бар, Рыбалка, Тилль - Яшари, Молло, Г. Пасич.

Запасные: Сидоренко, Мозиль, Жичиков, Безуглый, Обинайя, Вачиберадзе, Чирук, Дмитренко, Юсов, Фримпонг.

Матч "Металлист 1925" - ЛНЗ начнется в 15:30 по киевскому времени. Отметим, что на нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция поединка >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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