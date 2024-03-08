Сабо: В одном из аспектов УПЛ становится похожей на топовые европейские чемпионаты

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо высказался о матче 20-го тура УПЛ, в котором киевляне сыграли вничью с "Вересом" (1:1).

– А могла ли иметь место недооценка "Вереса" со стороны столичной команды?

– Нет. Не думаю, что у Шовковского может такое быть. Я его психологию слишком хорошо знаю. Он настраивает команду самым серьезным образом. Это сто процентов.

– Что скажете о бурных событиях концовки матча?

– В компенсированное ко второму тайму время, когда в ворота "Динамо" был назначен пенальти, возникла стычка. Арбитра обступили игроки и стали бушевать эмоции, которые привели к букету желтых карточек. Наш футбол начинает походить на события, которые нередко случаются в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. Вот, скажем, недавно играла "Барселона" – так в том матче в течение десяти минут продолжалась ссора, а арбитру пришлось доставать из кармана красную карточку. Тоже из-за эпизода с пенальти. Рефери его все же назначил. Там, в ведущих чемпионатах Европы, что ни тур, то эмоции и распри на поле, желтые и красные карточки – все это есть. Но там большие деньги, а у нас что? Мизер.

– После матча динамовец Владислав Дубинчак признался, что он сразу же понял: если будет просмотр VAR, то пенальти назначат.

– Так бывает. Те рефери, которые выполняют роль видеоассистентов на VAR, смотрят-смотрят на спорный эпизод, а потом говорят главному арбитру: "Ты иди, посмотри. Нам кажется, что нарушение было. В конце концов, посмотри сам". Арбитр посмотрел – и сказал, что есть. Поэтому когда в подобных случаях судья идет смотреть на мониторе видеоповторы, то сто процентов, что он назначит пенальти.