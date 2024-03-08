Требования транслятора и стандарты ЛЧ. В УАФ прокомментировали штраф для Оболони за задержку матча УПЛ

Председатель Комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований УАФ Андрей Таран рассказал о соблюдении требования регламента относительно своевременного начала матчей.

Напомним, что недавно УАФ оштрафовала "Оболонь" за задержку начала матча с "Черноморцем" на три минуты. На две минуты опоздал "Черноморец" с выходом из раздевалки и еще одну минуту отвели для символического удара по мячу Героем Украины - Денисом Диким. Но времени, вроде бы, для символического удара в предматчевых мероприятиях заложено не было.

"Пока официальный вещатель УПЛ транслирует матчи чемпионата Украины на кабельные сети и на ОТТ-платформы. Если для ОТТ-платформ задержка начала матчей на одну-две минуты не слишком важна, то для кабельных сетей каждая секунда имеет значение. У трансляторов есть четкие временные слоты и сформированная сетка трансляций. Также нужно помнить, что матчи УПЛ показывают и зарубежные трансляторы, в которых также есть жесткие требования по временным слотам начала матчей и предусмотрены серьезные санкции в случае их нарушения.

На совещаниях перед матчами делегаты УАФ постоянно отмечают четкое соблюдение этих требований. Обратный отсчет до начала матча – это универсальный документ, который каждый клуб разрабатывает самостоятельно, учитывая специфику стадиона и временные особенности каждого процесса. К прямым обязанностям делегата относится проверка выполнения клубами тех процессов, о которых идет речь в обратном отсчете. Все мероприятия, которые команды проводят перед матчами, а именно выход из раздевалок на футбольное поле, исполнение гимна, минута молчания, фотографирование, участие представителей сил обороны в символических ударах по мячу или другие согласованные и разрешенные акции перед матчем, должны закончиться четко к моменту запланированного начала матча. Таковы требования к матчам, которые организует УЕФА. И там отсчет нарушений идет не на минуты, а секунды. Каждая секунда задержки – это серьезные финансовые санкции к организаторам матча.

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Как и делегат на международных матчах, делегат УАФ на матчах УПЛ фиксирует все нарушения, которые он увидел на матче. Затем эти нарушения рассматриваются на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Он и определяет, какие санкции при необходимости применяются в том или ином случае. Задержка начала матча на несколько минут – это серьезное нарушение. Делегат матча не может не зафиксировать его в своей отчетности, в противном случае санкции будут применены уже к нему со стороны нашего комитета. При планировании мероприятий к матчу нужно понимать, что kick-off, то есть ввод мяча в игру, выполняется, например, не военнослужащим, участвующим в такой акции. Это лишь одна из возможных предматчевых мер. И матч начинается, когда после свистка арбитра по мячу бьет футболист одной из команд, вышедших на поле", – рассказал Андрей Таран пресс-службе УАФ.

Также УАФ отмечает, что все полученные УАФ штрафы от клубов Ассоциация перечисляет на платформу United24.