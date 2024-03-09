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Минай находится в поиске двух защитников – Любенович
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Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер "Миная" Желько Любенович подытожил старт второй части сезона и рассказал о трансферных планах.
“ – Команда под вашим руководством провела три игры, в которых набрала четыре очка. Вас радует такой результат?
– Учитывая, с какими командами мы играли, считаю, результат нормальный, но все равно хотелось большего.
– Из тех игр, что провели, которая была самой сложной?
– С “Зарей”. Легче было в Днепре, возможно, потому, что там по ходу матча было много воздушных тревог. Игру останавливали, и мы переводили дыхание, вносили коррективы.
– Какая из игровых линий вас сегодня больше всего беспокоит?
– После игры с “Зарей” беспокойство вызывает каждая линия.
– Какие позиции намерены усилить?
– Сейчас мы ищем центрального и левого защитника. Эти две позиции нам нужно усилить. Хотим, если успеем, заявить кого-нибудь до 12 числа.
– Вы просчитывали, сколько нужно набрать очков, чтобы зацепиться хотя бы за стыковые матчи?
– Не считал и не хочу этого делать. Впереди много туров. Будем смотреть от тура к туру – бороться. В каждом матче будем стараться брать максимум очков”, - сказал Любенович.
Напомним, что трансферное окно в УПЛ закрывается 12 марта
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