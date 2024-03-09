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Известна дата проведения перенесенного матча Александрия - Оболонь

Премьер-лига

Матч 15-го тура, который был перенесен

Известна дата проведения перенесенного матча Александрия - Оболонь

Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий

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Стала известна дата проведения перенесенного матча "Александрия" - "Оболонь". Дирекция Украинской Премьер-Лиги решила провести поединок 17 апреля 2024 года. Время начала игры будет определено дополнительно.

Матч должен был состояться 26 ноября. Однако из-за штормового предупреждения и сложных погодных условий в Александрии клубы приняли совместное решение о переносе встречи.

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Источник:
upl.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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