Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известна дата проведения перенесенного матча Александрия - Оболонь
Матч 15-го тура, который был перенесен
Фото: ФК Оболонь / Автор невідомий
Стала известна дата проведения перенесенного матча "Александрия" - "Оболонь". Дирекция Украинской Премьер-Лиги решила провести поединок 17 апреля 2024 года. Время начала игры будет определено дополнительно.
Матч должен был состояться 26 ноября. Однако из-за штормового предупреждения и сложных погодных условий в Александрии клубы приняли совместное решение о переносе встречи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:upl.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Стройная, как спичка: Билодид показала фото с празднования 8 марта
- ВЛК признала Залужного непригодным к военной службе – источник
- Рейтинг клубов УЕФА. У Шахтера стало на одного конкурента меньше в борьбе за прямую путевку в группу ЛЧ-2024/25
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн