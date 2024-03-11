Капитан Зари: Не могу выносить никакой информации из команды в прессу

10 марта появилась информация, что футболисты "Зари" якобы готовы бойкотировать матч против "Динамо" из-за задолженности по зарплате и премиальным.

Капитан луганской команды Богдан Бутко отреагировал на эту новость так.

"Я – капитан "Зари" и не могу выносить никакой информации из команды в прессу. Я не знаю, кто там что написал, команда тренируется и готовится к следующему матчу", – заявил Бутко.

Матч 21-го тура УПЛ "Динамо" - "Заря" состоится 12 марта и начнется в 15:30. Киевляне занимают 4-е место в таблице, луганчане идут на 12-й строчке.