ЛНЗ - Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

У "Днепра-1" дела идут не очень хорошо. Уже после возобновления чемпионата команда Максимова не победила "Минай", а затем и вообще проиграла "Руху". При таких условиях нечего было и мечтать о сохранении лидерства. Но не все еще потеряно.

За десять туров до окончания чемпионата, а также ряда перенесенных матчей, есть достаточно времени для того, чтобы исправить ошибки. Один из шансов выпадет уже во вторник, двенадцатого марта 2024-го года, когда "Днепр-1" сыграет против ЛНЗ.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Дулуб строит очень неуступчивую команду. Она уже в этом году победила "Полесье", отобрала очки у "Металлиста 1925". Хватит ли сил на сенсацию и в матче с "Днепром-1"?

Матч 21-го тура состоится во вторник, 12-го марта, в 13:00. Смотреть можно на УПЛ-ТВ. Этот телеканал доступен у большинства провайдеров и на ОТТ-платформах (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Киевстар ТВ, Vodafone.TV и т.д.).

Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, предлагаем следить за текстовой трансляцией в матч-центре UA-Футбол >>>