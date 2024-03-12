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Динамо таки нашло мяч в поединке с дублем Зари, а Пеп еле унес ноги с Энфилда. Аудиомнение #251
Свежий подкаст
Фото: 1) Getty Images; 2) Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
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Финансовые проблемы "Зари" привели к кадровым. Луганская команда вышла на центральный матч тура экспериментальным составом и ожидаемо не доставила проблем "Динамо". Зато проблемы доставила погода – порой футболистам тяжело было разобраться, где вообще игровой снаряд. Также приготовили детальный разбор, возможно, последней встречи Клоппа и Гвардиолы на полях АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:53 – "Динамо" – "Заря" (2:0);
06:16 – "Ливерпуль" – "Ман Сити" (1:1);
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