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Динамо таки нашло мяч в поединке с дублем Зари, а Пеп еле унес ноги с Энфилда. Аудиомнение #251

Премьер-лига
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Динамо таки нашло мяч в поединке с дублем Зари, а Пеп еле унес ноги с Энфилда. Аудиомнение #251

Фото: 1) Getty Images; 2) Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

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Финансовые проблемы "Зари" привели к кадровым. Луганская команда вышла на центральный матч тура экспериментальным составом и ожидаемо не доставила проблем "Динамо". Зато проблемы доставила погода – порой футболистам тяжело было разобраться, где вообще игровой снаряд. Также приготовили детальный разбор, возможно, последней встречи Клоппа и Гвардиолы на полях АПЛ – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:53 – "Динамо" – "Заря" (2:0);

06:16 – "Ливерпуль" – "Ман Сити" (1:1);

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