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В ЛНЗ рассказали, где планируют сыграть перенесенный матч с Минаем

Премьер-лига

Игра состоится 23 марта

В ЛНЗ рассказали, где планируют сыграть перенесенный матч с Минаем

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Президент ЛНЗ Андрей Полтавец рассказал, что клуб планирует сыграть ближайший матч с "Минаем" в Черкассах.

"23 марта перенесенный матч против ФК "Минай" ожидается провести в Черкассах", — рассказал Полтавец в комментарии Sport Arena.

Первые номинально домашние поединки весенней части сезона ЛНЗ провел в Коваливке. Команда Олега Дулуба проиграла в них "Кривбассу" (0:3) и сыграла вничью с "Днепром-1" (1:1).

Напомним, матч с "Минаем" в 17-м туре черкасская команда должна была сыграть в декабре. Однако стороны договорились о переносе игры на 2024 год.

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ЛНЗ (Черкассы) Андрей Полтавец
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Алина Ерофеева
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