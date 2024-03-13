Кабаев - о победе над Зарей: Трудно было контролировать мяч на снегу

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал победу над "Зарей" (2:0), а также рассказал, как бело-синие оценили упущенную победу в предыдущем туре "Вересом" (1:1).

— Влад, этот поединок в середине марта прошел под аккомпанемент снега. Кто больше доставил хлопот – соперник или снег?

— Мы играли против "Зари", футболисты которой также хотели добиться результата. Да, у гостей вышло в стартовом составе много молодых ребят, но они хотели проявить себя. Против киевского "Динамо" все выкладываются по максимуму. Снегопад также принес много проблем. Снега было очень много и было тяжело работать с мячом. Погодные условия выровняли наши шансы с соперником, мне так кажется. Главное – это победа.

— Сегодня достаточно долго счет был 1:0. А мы знаем, что это опасный результат…

— Безусловно, мы хотели, как можно быстрее увеличить свой перевес. Хочется в первом тайме забить два-три мяча и все решить. В матче с "Зарей" было действительно трудно. Кого-то обыграть нелегко, так как трудно контролировать мяч на снегу.

— Денис Попов нечасто забивает голы. Сегодня он забил первый мяч в УПЛ в нынешнем сезоне…

— Денис — защитник, ему нужно сзади все выгрызать. Этот гол – бонус ему приятный.

— Вернемся на несколько дней назад, когда "Динамо" упустило победу в матче с "Вересом" на последней минуте встречи. Трудно было отойти от этой неудачи?

— Мы возвращались домой на автобусе, понятно, что было неприятно упускать победу. Настроение было не лучшее. На следующий день мы собрались на базе и пообщались. Важно, что мы все обсудили и с позитивными эмоциями готовились к поединку с "Зарей". Загонять себя нельзя было после одной неудачи. Нельзя опускать голову, а то мы бы и у "Зари" не выиграли. Все матчи выиграть очень трудно. Полагаю, что в Ровно мы не сыграли в свой футбол. Против нас также играют качественные футболисты, которые хотят добиваться успеха.

— В Ровно Александр Шовковский выпустил на замену Дячука и Сироту и заканчивало игру "Динамо" с шестью защитниками. Эксперты не припоминают такого, чтобы киевское "Динамо" играло в шесть защитников. Может, поэтому, и не удалось добиться победы?

— А кто сказал, что так нельзя делать? С "Вересом" я играл с травмой, также и сегодня. У меня надрыв приводящей мышцы. Наш главный тренер видел, что с "Вересом" я допускал много ошибок. Он и заменил меня в конце игры, равно, как и Волошина.

А кого было выпускать? Ярмоленко у нас травмирован, Царенко, Буяльского и Супряги не было. Александр Шовковский видел, что соперник использовал длинные передачи, играя на своих игроков линии атаки. Он хотел выпустить еще защитников, чтобы выиграть ту встречу. Не пропусти мы гол тогда, никто бы ничего не говорил.

— Весной лидеры сыграли уже по 4 матча. Лишь "Шахтер" и "Динамо" (Киев) стабильно набирают очки. Почему "Днепр-1", "Кривбасс" и "Полесье" начали так часто терять очки?

— Все теряют очки. Могу сказать за нашу команду – "Динамо" это бренд украинского футбола. Нам нужно в каждом поединке доказывать, что у нас собраны лучшие украинские футболисты. Мы это должны доказывать на футбольном поле.

— 21-го марта сборная Украины проведет стыковой матч с Боснией и Герцеговиной за право играть в финальной части чемпионата Европы. Какие шансы у нашей сборной пробиться на Евро?

— Верю в нашу сборную. Сейчас у нас много молодых, но уже талантливых ребят, которые играют в ведущих европейских клубах. На 100% я верю в украинских футболистов и думаю, что у них все выйдет, - сказал Кабаев.