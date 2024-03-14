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Игрок Руха: Несмотря на последние результаты Металлист 1925 все еще опасный соперник
Виталий Роман поделился ожиданиями от матча с харьковчанами
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Виталий Роман рассказал о настрое команды перед матчем с "Металлистом 1925".
"Сейчас у нас отличное настроение, ведь удалось набрать такие желанные очки в предыдущих матчах. Поэтому все на позитивной волне готовятся к матчу с "Металлистом 1925". Несмотря на то, что харьковчане не совсем удачно стартовали в УПЛ после возобновления чемпионата, это все еще опасная команда с хорошим тренером и качественными игроками.
Нас ждет непростой поединок, впрочем, мы хотим победить. У каждой команды есть свои плюсы и минусы и сейчас мы изучаем игру "Металлиста 1925", ведь они играют по довольно необычной для чемпионата Украины схеме. К этому следует подготовиться, уметь подстроиться под соперника, но следует навязать им свою игру.
Каждый из игроков "Руха" - профессионал, поэтому мы готовы к давлению и будем играть против любого соперника в свой футбол. Команда не обращает внимания на разговоры о ее текущей форме и результатах. Все потому, что мы всегда настроены на победу.
Впереди у нас очередная игра на выезде и почему-то так получается, что в выездных матчах мы получаем лучшие результаты. Не знаю, как это можно объяснить, ведь и дома, и в гостевых матчах "Рух" одинаково хорошо подготовлен и демонстрирует примерно один и тот же футбол", - сказал футболист.
Матч "Металлист 1925" - "Рух" состоится 16 марта и начнется в 13:00.
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