Игрок Руха: Несмотря на последние результаты Металлист 1925 все еще опасный соперник

Защитник "Руха" Виталий Роман рассказал о настрое команды перед матчем с "Металлистом 1925".

"Сейчас у нас отличное настроение, ведь удалось набрать такие желанные очки в предыдущих матчах. Поэтому все на позитивной волне готовятся к матчу с "Металлистом 1925". Несмотря на то, что харьковчане не совсем удачно стартовали в УПЛ после возобновления чемпионата, это все еще опасная команда с хорошим тренером и качественными игроками.

Нас ждет непростой поединок, впрочем, мы хотим победить. У каждой команды есть свои плюсы и минусы и сейчас мы изучаем игру "Металлиста 1925", ведь они играют по довольно необычной для чемпионата Украины схеме. К этому следует подготовиться, уметь подстроиться под соперника, но следует навязать им свою игру.