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Директор Полесья: Клуб и я лично полностью поддерживал Калитвинцева

Премьер-лига

Владимир Тесля прокомментировал отставку тренера

Директор Полесья: Клуб и я лично полностью поддерживал Калитвинцева

УПЛ ТБ

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Спортивный директор "Полесья" Владимир Тесля поделился своим мнением касательно отставки Юрия Калитвинцев с должности главного тренера.

"Между нами с Юрием Николаевичем было полное и полное доверие и не было никакого дискомфорта. Клуб и я лично полностью поддерживал тренера, который имел полное доверие со стороны президента. Мы должны с уважением отнестись к поступку тренера, ведь далеко не каждый человек может принять такое волевое решение. Юрий Николаевич не словом, а делами сделал историю и вписал в нее свое имя. Но спортивная судьба и спортивная жизнь - она такая".

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Также функционер прокомментировал назначение Сергея Шищенко в качестве и.о.

"Сергей Шищенко - человек, которого мы хорошо знаем, которого мы понимаем. Нам понятна его философия футбола - атакующая сбалансированная игра. Сергей Юрьевич имеет хороший опыт тренерской работы - всего 14 лет. А это и донецкий "Металлург", и "Шахтер". В том числе с молодыми игроками, что для нас сейчас актуально. Клубу очень импонирует его стиль игры, он хорошо знает команду изнутри. Кроме этого у него есть еще одно преимущество - он совсем не новый человек для Житомира", - сказал Тесля.

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Юрий Калитвинцев Сергей Шищенко Полесье (Житомир) Владимир Тесля
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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