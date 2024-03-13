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Спортдир Полесья: Из-за травмы Макуана мы имеем дефицит вингеров, поэтому Петряк здесь
Владимир Тесля прокомментировал последние трансферы клуба
Фото: ФК Полісся
Спортивный директор "Полесья" Владимир Тесля рассказал о скаутинговой и трансферной работе клуба.
- "Полесье" объявило о трансфере Луифера Эрнандеса - как появился этот вариант, почему выбор пал на этого игрока?
- Луифер - универсальный игрок, который имеет сбалансированное сочетание физических, технических и тактических качеств. Это позволяет ему принимать активное участие в игре, влиять на нее. Его впечатляющая статистика прошлого сезона (19 голов и 4 ассиста) говорит сама за себя.
Его трансфер - это результат многонедельной работы скаутского отдела футбольного клуба "Полесье". Скаутский отдел вел эту тяжелую работу и должен сказать, что мы осуществили этот трансфер благодаря настойчивости и терпению. Имею четкое понимание, что этот игрок должен делать разницу.
- Если в целом говорить о международных трансферах - насколько сложно убедить иностранцев переезжать в Украину?
- Если говорить об игроках из африканского и южноамериканского континентов, то приглашать их становится все труднее и труднее. Трансфер Яссина Фортюне из Франции, например, стал возможным благодаря моим хорошим личным отношениям с президентом "Сьона". При вроде бы равных условиях на рынке, мы все же находимся в более слабой позиции, потому что в Украине идет война. Впрочем, должен сказать, что работа ведется непрерывно.
- Еще один трансфер, который "Полесье" осуществило - аренда Ивана Петряка из донецкого "Шахтера".
- Иван Петряк в аренде до конца сезона. Это опытный игрок, который должен нам помочь. Сейчас, из-за травмы Макуана мы имеем дефицит вингеров. Поэтому Иван здесь, чтобы помочь "Полесью".
Должен в целом сказать, что в клубе анонсировали создание скаутского отдела и работа над его разработкой продолжается очень и очень динамично, ведь этот отдел целиком и полностью несет ответственность за качество игроков. Напоследок добавлю, что сейчас идет перестройка команды под те цели и задачи, которые ранее определил президент клуба Геннадий Буткевич, - рассказал Тесля.
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