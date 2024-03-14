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Кемкин - о поражении от Шахтера: Если назначили пенальти, значит оно было

Премьер-лига

Вратарь "Миная" прокомментировал результат матча с "горняками"

Кемкин - о поражении от Шахтера: Если назначили пенальти, значит оно было

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Голкипер "Миная" Александр Кемкин в эфире УПЛ ТВ рассказал о матче 21-го тура УПЛ против "Шахтера" (0:2).

"Понимали против кого играем. Тяжело было очень на первых минутах. Неудивительно - нам противостоял лидер чемпионата, действующий чемпион.

В перерыве ничего особенного главный тренер нам не сказал. Просил играть в футбол и не бояться. Кажется, нам удалось лучше сыграть во втором тайме, где-то исчезло волнение, старались больше атаковать. К сожалению, не удалось забить.

Относительно пенальти, на поле есть судьи, которые принимают решения. Если назначили пенальти, значит оно было.

В весенней части чемпионата действительно произошли изменения в команде. Считаю, что заслуга главного тренера - изменение атмосферы. Об этом уже много говорили и я повторюсь - Желько попросил нас верить в себя. Требует играть в футбол, а не отбиваться. Кажется, это работает. Это очень важно и, как по мне, мы стали играть лучше", - сказал Кемкин.

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Шахтер (Донецк) ФК Минай Александр Кемкин
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Алина Ерофеева
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