Тренер Миная: Уверен, что в будущем у нас будут хорошие результаты

Главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал о поражении своей команды от "Шахтера" (0:2).

- Хочется вас похвалить за второй тайм, ваша команда показала хороший футбол. Что сказали в перерыве?

- В перерыве сказал, чтобы сначала сделали корректировку, перешли на 4-2-3-1. И сказал, чтобы не боялись, что в первом тайме я увидел моменты, где можно было играть, где они пытались играть.

Поэтому я сказал ребятам, чтобы больше ответственности брали на себя, чтобы не боялись. Во втором тайме уже намного лучше получилось. Но, к сожалению, счет остался таким же, как в первом тайме.

- Эпизод с пенальти. Возможно, уже имели возможность пересмотреть конкретно этот момент?

- Я посмотрел. Если ВАР сказал, что пенальти - значит, не будем спорить.

- В первом тайме вашей команде очень тяжело было перейти центр поля. Это за счет того, что "Шахтер" так агрессивно себя вел?

- Нет. У нас была такая тактика на игру, чтобы быстрый гол не пропустили, чтобы со временем были возможности проводить контратаки, но, к сожалению, этот пенальти все изменил.

- Как вы оцените в целом четыре поединка весенней части чемпионата? Насколько они оправдали ваши ожидания и по результату, и по очкам?

- Я вижу прогресс своей команды. Моя команда движется в правильном направлении. Я горжусь своей командой. Уверен, что в будущем у нас будут хорошие результаты, - сказал Любенович в эфире УПЛ ТВ.