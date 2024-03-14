Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-тренер Шахтера отказался от должности директора академии Полесья
Нидерландцу предлагали хорошие условия договора
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Полесье" предлагало экс-тренеру "Шахтеру" и "Зари" Патрику ван Леувену должность директора академии клуба, сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.
По информации источника, нидерландцу были предложены хорошие личные условия контракта, но он отказался. Заметим, что у Ван Леувена уже есть опыт работы на этой должности, в "Шахтере" (с 2006 по 2013 годы).
Ранее также была информация, что ван Леувен мог возглавить "Полесье" после отставки Юрия Калитвинцева. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Сергея Шищенко, а президент клуба Геннадий Буткевич заявлял, что команду должен возглавить украинский специалист.
"Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка.
Популярное сейчас
- Черноморец сделал заявление по поводу невернувшегося тренера из-за границы
- Хватило одного слова. В Борнмуте отреагировали на дебютный гол Забарного
- Драма в Мадриде, две отставки экс-тренеров Челси и спарринг с Польшей. Главные новости за 13 марта
- Президент Полесья подтвердил отставку Калитвинцева и представил его преемника
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО