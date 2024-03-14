Экс-тренер Шахтера отказался от должности директора академии Полесья

"Полесье" предлагало экс-тренеру "Шахтеру" и "Зари" Патрику ван Леувену должность директора академии клуба, сообщает ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации источника, нидерландцу были предложены хорошие личные условия контракта, но он отказался. Заметим, что у Ван Леувена уже есть опыт работы на этой должности, в "Шахтере" (с 2006 по 2013 годы).

Ранее также была информация, что ван Леувен мог возглавить "Полесье" после отставки Юрия Калитвинцева. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Сергея Шищенко, а президент клуба Геннадий Буткевич заявлял, что команду должен возглавить украинский специалист.

"Полесье" занимает 6-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 33 очка.