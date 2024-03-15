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Гагарин: Допуск зрителей - это наш ответ рашистам, что нас так просто не сломить

Премьер-лига
Обновлено

Домашний матч Кривбасса с Колосом пройдет со зрителями

Гагарин: Допуск зрителей - это наш ответ рашистам, что нас так просто не сломить

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин подтвердил, что домашний матч 21-го труа с "Колосом" состоится со зрителями.

"Это футбол, и он должен быть с болельщиками. Конечно, мы работаем над тем, чтобы все меры безопасности, как и на предыдущем домашнем матче, были выполнены. Работа проходит в штатном режиме. Все понимают, что играть без зрителей – неправильно. Сейчас, это как наш ответ, месседж рашистам, что нас так просто не сломить.

Да и забирать у людей хоть какие-то положительные эмоции на фоне тяжелой ситуации в Украине у нас нет морального права. "Кривбасс" с первых дней после возобновления чемпионата находится в Кривом Роге: мы здесь живем и тренируемся. Слоган "Мы одной смелости" – это не просто слова. Мы играем в футбол, нас поддерживают болельщики и мы вместе приближаем нашу Победу", - сказал Гагарин.

Напомним, что матч "Кривбасс" - "Колос" состоится в субботу,16 марта, и начнется в 18:00.

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Источник:
Інформатор
Опубликовал: Михаил Черныш
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