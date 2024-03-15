Гагарин: Допуск зрителей - это наш ответ рашистам, что нас так просто не сломить

Вице-президент " Кривбасса " Артем Гагарин подтвердил, что домашний матч 21-го труа с "Колосом" состоится со зрителями.

"Это футбол, и он должен быть с болельщиками. Конечно, мы работаем над тем, чтобы все меры безопасности, как и на предыдущем домашнем матче, были выполнены. Работа проходит в штатном режиме. Все понимают, что играть без зрителей – неправильно. Сейчас, это как наш ответ, месседж рашистам, что нас так просто не сломить.

Да и забирать у людей хоть какие-то положительные эмоции на фоне тяжелой ситуации в Украине у нас нет морального права. "Кривбасс" с первых дней после возобновления чемпионата находится в Кривом Роге: мы здесь живем и тренируемся. Слоган "Мы одной смелости" – это не просто слова. Мы играем в футбол, нас поддерживают болельщики и мы вместе приближаем нашу Победу", - сказал Гагарин.