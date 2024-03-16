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Известны стартовые составы на матч Кривбасс-Колос

Премьер-лига
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Игра 21-го тура начнется в 18:00

Известны стартовые составы на матч Кривбасс-Колос

УПЛ

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Криворожский "Кривбасс" и ковалевский "Колос" объявили стартовые составы на матч 21-го тура.

"Кривбасс":

Стартовый состав: 33 Клищук Андрей, 25 Бандейра Да Фонсека Рафаэль Александре, 13 Бескоровайный Даниил (К), 5 Стецьков Тимур, 55 Нябейе Дибанго Джуниор Иван, 21 Кузык Денис, 23 Илич Хрвое, 8 Бизимана Джихад, 9 Соса Даниэль, 14 Лунев Максим, 80 Принс.

Запасные: 1 Хома Богдан, 30 Маханьков Владимир, 7 Понедельник Андрей, 39 Сантини Натанаэль, Рубен, 11 Татарков Никита, 22 Вакулко Юрий, 47 Твердохлеб Егор, 20 Микитишин Артур, 94 Задерака Максим, 10 Хомченовский Дмитрий, 78 Кожушко Олег, 97 По Жан Морель.

Тренер: Вернидуб Юрий.

"Колос":

Стартовый состав: 23 Фесюн Кирилл, 9 Цуриков Андрей, 5 Бондаренко Валерий, 6 Бурда Никита, 27 Лучкевич Валерий, 90 Богданов Андрей (К), 7 Демченко Александр, 70 Топалов Дмитрий, 10 Ореховский Павел, 69 Ильин Олег, 99 Паулаускас Гитис.

Запасные: 1 Горох Валентин, 20 Мысак Роман, 29 Емец Владислав, 15 Черноморец Александр, 3 Гончаренко Роман, 2 Кукош Каталин, 14 Милько Вадим, 48 Криворучко Олег, 17 Салабай Антон, 91 Гусол Артем, 22 Безбородько Денис.

Тренер: Вишняк Ярослав.

Поединок начнется в 18:00. Следите за событиями в нашей текстовой трансляции.

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Источник:
https://upl.ua/ua/report/view/12888
Опубликовал: Владислав Шарапа
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