Бразильский легионер досрочно покинул Ворсклу - Источник

Бразильский форвард Тьяго Роса Да Кунья Тьягиньо досрочно покинул "Ворсклу", за которую выступал на правах аренды. Об этом сообщает Telegram-канал болельщиков полтавчан.

Согласно данным источника, тренерский штаб полтавской команды не рассчитывает на бразильца. В текущем сезоне он появлялся на поле в 5 матчах, проведя суммарно 59 минут.

Его контракт принадлежит "Гуарани де Пальоса", а в составе "Ворсклы" он выступал с лета 2023 года. Его арендное соглашение с "зелено-белыми" было рассчитано до 30 июня 2024 года.

Напомним, "Ворскла" занимает 7-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 29 пунктов.