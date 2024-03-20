  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос доверяет Вишняку и его штабу - официальное заявление клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос доверяет Вишняку и его штабу - официальное заявление клуба

Премьер-лига

Ковалевский клуб не намерен увольнять главного тренера

Колос доверяет Вишняку и его штабу - официальное заявление клуба

Фото: ФК Колос

Новина українською

Пресс-служба "Колос" опубликовала заявление, отреагировав на слухи вокруг потенциальной отставки главного тренера Ярослава Вишняка.

"На днях в некоторых СМИ распространилась ложная информация о возможных перестановках в тренерском штабе нашей главной команды, в том числе о переговорах с кандидатами на должность главного тренера.

ФК "Колос" (Ковалевка) отмечает — клуб сделал свой выбор сознательно и руководство полностью доверяет нынешнему главному тренеру и тренерскому штабу команды.

Мы плодотворно работаем, чтобы сделать наш клуб сильнее и результат обязательно придет! Вместе к новым победам и Победе Украины!", - говорится в сообщении.

На данный момент "Колос" занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 24 пункта.

По теме
yellow-arrow
Металлист 1925 во время международной паузы ограничиться двусторонкой
yellow-arrow
Леднев и еще два игрока вернулись в общую группу Днепра-1
yellow-arrow
Бывший хавбек Днепра-1 перебрался в чемпионат Польши
Колос (Ковалевка) Ярослав Вишняк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости