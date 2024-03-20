Колос доверяет Вишняку и его штабу - официальное заявление клуба

Пресс-служба "Колос" опубликовала заявление, отреагировав на слухи вокруг потенциальной отставки главного тренера Ярослава Вишняка.

"На днях в некоторых СМИ распространилась ложная информация о возможных перестановках в тренерском штабе нашей главной команды, в том числе о переговорах с кандидатами на должность главного тренера.

ФК "Колос" (Ковалевка) отмечает — клуб сделал свой выбор сознательно и руководство полностью доверяет нынешнему главному тренеру и тренерскому штабу команды.

Мы плодотворно работаем, чтобы сделать наш клуб сильнее и результат обязательно придет! Вместе к новым победам и Победе Украины!", - говорится в сообщении.