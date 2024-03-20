Металлист 1925 во время международной паузы ограничиться двусторонкой

"Металлист 1925" во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ может ограничиться двусторонней игрой, задействовав еще несколько футболистов из юниорского состава. Об этом пишет Sport.ua.

Подопечные Виктора Скрипника уже начали подготовку к календарному матчу 22 тура – с "Зарей", который состоится 29 марта.

В расположении харьковчан отсутствуют Марьян Фарина, которого вызвали в олимпийскую сборную Украины, и травмированные Алексей Сидоров, Дмитрий Кравченко, Игорь Курило и Евгений Ткачук.

Пока что в активе "Металлиста 1925" 16 очков и 15 место в чемпионате УПЛ.