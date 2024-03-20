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Металлист 1925 во время международной паузы ограничиться двусторонкой
Скрипник задействует футболистов из юниорского состава
Фото: ФК Металіст 1925
"Металлист 1925" во время мартовской паузы в чемпионате УПЛ может ограничиться двусторонней игрой, задействовав еще несколько футболистов из юниорского состава. Об этом пишет Sport.ua.
Подопечные Виктора Скрипника уже начали подготовку к календарному матчу 22 тура – с "Зарей", который состоится 29 марта.
В расположении харьковчан отсутствуют Марьян Фарина, которого вызвали в олимпийскую сборную Украины, и травмированные Алексей Сидоров, Дмитрий Кравченко, Игорь Курило и Евгений Ткачук.
Пока что в активе "Металлиста 1925" 16 очков и 15 место в чемпионате УПЛ.
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