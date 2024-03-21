Никита Шевченко – о долгах Зари: Геллер сказал, что мы не заслужили эти деньги – якобы нам повезло с Лигой конференций

Экс-голкипер " Зари " Никита Шевченко, который сейчас играет за "Александрию", рассказал о задолженности луганского клуба перед футболистами.

– Ты большой период провел в этом клубе. Скажи, пожалуйста, осталась ли тебе "Заря" что-нибудь виновата в плане денег?

– Да осталась. Сейчас идет судебный процесс. Я надеюсь, что он на финальном этапе, поэтому скоро будет решение. Я разорвал в одностороннем порядке контракт и сейчас идут разборки на этот счет.

– У тебя было два периода в "Заре". О какой именно идет речь?

- О последнем, хотя и в первом тоже были задержки. Но там я еще был молод, неопытен. И два года спустя мне погасили эти задолженности.

– Если не секрет, о какой сумме идет речь?

– О большой. Я не хочу называть конкретные суммы, но сумма достаточно велика. Более чем за полгода.

– Это долг по зарплате? По премиальным? Расскажи подробнее.

– Дело идет именно о зарплате. Премиальные тоже виноваты и они как будто были прописаны в контракте. Но в итоге все равно оказалось по усмотрению клуба. Я хочу забрать то, что свое, то, что заработал.

– Какой с клубом был диалог? Может, тебе обещали, что все деньги будут?

– В начале полномасштабного вторжения совсем никакого не было диалога. Я недавно давал интервью, говорил, что была поставлена задача выжить. Потом мы собрались с ребятами, написали коллективное обращение к руководству клуба, на что ответ получил только я. И потом уже встретился с президентом Евгением Борисовичем Геллером. Вроде бы договорились о джентльменском соглашении. Договорились на меньшую сумму, которую они должны, словно пожали руки. Прошло два месяца, никто не исполнял ее, и я обратился в суд. Теперь уже в полном объеме попробую в суде забрать все, что мне должны.

– Кто был еще в этом перечне игроков? Кто писал коллективное письмо?

- Все игроки, кто в то время были в команде, 23 где-то. Сначала мы хотели, чтобы кто-нибудь с нами вышел на связь. Я все понимаю, что из-за полномасштабного вторжения все были в шоке. Но это был май месяц и никакого ответа не было ни от кого. Мы с ребятами собрались и проконсультировались с юристами. Нам посоветовали написать официальные обращения, чтобы все подписались под ним и отправить в клуб.

– Ты в начале разговора сказал, что в свое второе пришествие в "Зарю" ты уже был опытнее. Это значит, что уже больше вещей финансовых было прописано официально в контракте?

– Да, все прописано было. Когда я пришел во второй раз, то пол года все исправно выплачивалось. Затем мы не попали в групповой этап еврокубков и начались задержки. То есть эти задержки уже до полномасштабного вторжения были. Именно по зарплате. Премиальные – это такое, с юридической точки зрения очень трудно будет добиться. Хотя если президент дал слово, то должен выполнять свои обещания.

За сезон 2021-2022 я также не получил премии. Когда мы встречались в Польше с господином Геллером, он сказал, что мы не заслужили эти деньги. Вроде бы нам повезло, что этот "искусственно созданный турнир" Лигу конференций для нас сделали, а у нас была задача попасть в Лигу Европы. Красиво так стелит.

- Если хочешь, можешь свои мысли высказать по сложившейся ситуации в Заре. Ты на стороне пацанов-футболистов?

Я на стороне ребят сто процентов. Потому что я понимаю, что им будет тяжело, но как-то нужно встряхнуть ситуацию. В интервью рассказывают красиво, я понимаю, что ребята не могут все рассказать. Слава Богу, я могу рассказать все, что и как там. Сейчас так к футболистам нельзя относиться, если ты ставишь большие задачи. Нужно как-то подкреплять это внутри.