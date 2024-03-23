"Динамо – это Динамо": Кабаев - о переход в киевский клуб

Вингер "Динамо Киев" Владислав Кабаев рассказал о том, какие у него были планы относительно карьеры.

"Я из "Зари" очень хотел пойти в Скрипник, потому что очень были хорошие отношения с этим тренером. Мы жили в одном доме, когда началась война. У него женщина уехала, у меня женщина уехала. Мы ходили, патрулировали наш жилой комплекс, ходили в магазин вместе.

Типа ТРО?

Типа того. У меня очень хорошие отношения с этим человеком. Я с ним был на связи, очень хотел к нему. У меня уже на руках был контракт с "Ворсклой". Я уже хотел, а потом уже появился этот вариант из "Динамо Киев". Полтава это клуб такого уровня примерно, как и "Заря". А здесь гранд. Я потом разговаривал с помощником Скрипника Поповым. Никаких оскорблений нет, потому что "Динамо" – это "Динамо", – сказал Кабаев.