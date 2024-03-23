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"Динамо – это Динамо": Кабаев - о переход в киевский клуб

Премьер-лига
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Никто не обиделся из-за перехода

"Динамо – это Динамо": Кабаев - о переход в киевский клуб

Фото: Динамо

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Вингер "Динамо Киев" Владислав Кабаев рассказал о том, какие у него были планы относительно карьеры.

"Я из "Зари" очень хотел пойти в Скрипник, потому что очень были хорошие отношения с этим тренером. Мы жили в одном доме, когда началась война. У него женщина уехала, у меня женщина уехала. Мы ходили, патрулировали наш жилой комплекс, ходили в магазин вместе.

Типа ТРО?

Типа того. У меня очень хорошие отношения с этим человеком. Я с ним был на связи, очень хотел к нему. У меня уже на руках был контракт с "Ворсклой". Я уже хотел, а потом уже появился этот вариант из "Динамо Киев". Полтава это клуб такого уровня примерно, как и "Заря". А здесь гранд. Я потом разговаривал с помощником Скрипника Поповым. Никаких оскорблений нет, потому что "Динамо" – это "Динамо", – сказал Кабаев.

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Напомним, Владислав Кабаев перешел в "Динамо Киев" летом 2022 года. За этот сезон Кабаев отыграл 35 матчей во всех турнирах, из которых забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.

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Динамо (Киев) Владислав Кабаев
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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