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Черноморец сыграет сегодня контрольный матч. Не анонсированный

Премьер-лига

Встреча с давним знакомым

Черноморец сыграет сегодня контрольный матч. Не анонсированный

chernomorets.odessa.ua

Вячеслав Кульчицкий Автор UA-Футбол
Новина українською

Заполняя паузу в чемпионате, связанную с официальными матчами сборной Украины, одесский «Черноморец» проведет сегодня очередной контрольный матч. Подопечных Романа Григорчука, накануне отмечавшего свое 59-летие, ждет встреча с местным любительским коллективом – "Титаном". С этим традиционным для спаррингов соперником «Черноморец» сыграет на собственной учебно-тренировочной базе в Совиньоне.

Две недели назад эти соперники встречались между собой в контрольном матче. Тогда "Черноморец" победил команду Юрия Кулиша с минимальным счетом 3:2.

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