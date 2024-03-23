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Черноморец сыграет сегодня контрольный матч. Не анонсированный
Встреча с давним знакомым
chernomorets.odessa.ua
Заполняя паузу в чемпионате, связанную с официальными матчами сборной Украины, одесский «Черноморец» проведет сегодня очередной контрольный матч. Подопечных Романа Григорчука, накануне отмечавшего свое 59-летие, ждет встреча с местным любительским коллективом – "Титаном". С этим традиционным для спаррингов соперником «Черноморец» сыграет на собственной учебно-тренировочной базе в Совиньоне.
Две недели назад эти соперники встречались между собой в контрольном матче. Тогда "Черноморец" победил команду Юрия Кулиша с минимальным счетом 3:2.
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