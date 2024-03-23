Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
С дублем Ярмоленко. Динамо обыграло любительский клуб в спарринге
Киевляне дважды пропустили
Фото: ФК Динамо
"Динамо" заполнило международную паузу на матче сборных товарищеским поединком. Соперником столичного клуба стал любительский "Денгофф" из Дениховки, представляющий высшую лигу чемпионата Киевской области.
Матч состоялся в субботу, 23 марта, и завершился победой "Динамо" со счетом 4:2. Все голы в поединке были забиты в первом тайме.
В частности, дублем отметился капитан Андрей Ярмоленко, который уже окончательно восстановился от травмы. Он не играл в официальных матчах с 1 октября прошлого года.
Следующий поединок киевляне проведут 31 марта против "Ворсклы".
"Динамо" (Киев) – "Денгофф" (Дениховка) – 4:2
Динамо (стартовый состав): Моргун, Балаба, Беловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито
На замену выходили: Котуха, Осипенко, Пашко
Голы у динамовцев: Ярмоленко (дубль), Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти)
Популярное сейчас
- Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
- Сработала реакция Малиновского. Аталанта удалила сообщение, в котором поздравила Миранчука с матчем за сборную рф
- Победа молодежки, странные лайки от Аталанты и игрока Шахтера в Instagram. Главные новости за 22 марта
- УПЛ огласила календарь матчей 24-го тура
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная жена легенды Боруссии Дортмунд и героя матча с ПСВ. ФОТО