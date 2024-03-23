С дублем Ярмоленко. Динамо обыграло любительский клуб в спарринге

"Динамо" заполнило международную паузу на матче сборных товарищеским поединком. Соперником столичного клуба стал любительский "Денгофф" из Дениховки, представляющий высшую лигу чемпионата Киевской области.

Матч состоялся в субботу, 23 марта, и завершился победой "Динамо" со счетом 4:2. Все голы в поединке были забиты в первом тайме.

В частности, дублем отметился капитан Андрей Ярмоленко, который уже окончательно восстановился от травмы. Он не играл в официальных матчах с 1 октября прошлого года.

Следующий поединок киевляне проведут 31 марта против "Ворсклы".

"Динамо" (Киев) – "Денгофф" (Дениховка) – 4:2

Динамо (стартовый состав): Моргун, Балаба, Беловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито

На замену выходили: Котуха, Осипенко, Пашко

Голы у динамовцев: Ярмоленко (дубль), Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти)