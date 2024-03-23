  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С дублем Ярмоленко. Динамо обыграло любительский клуб в спарринге
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С дублем Ярмоленко. Динамо обыграло любительский клуб в спарринге

Премьер-лига
Обновлено

Киевляне дважды пропустили

С дублем Ярмоленко. Динамо обыграло любительский клуб в спарринге

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" заполнило международную паузу на матче сборных товарищеским поединком. Соперником столичного клуба стал любительский "Денгофф" из Дениховки, представляющий высшую лигу чемпионата Киевской области.

Матч состоялся в субботу, 23 марта, и завершился победой "Динамо" со счетом 4:2. Все голы в поединке были забиты в первом тайме.

В частности, дублем отметился капитан Андрей Ярмоленко, который уже окончательно восстановился от травмы. Он не играл в официальных матчах с 1 октября прошлого года.

Следующий поединок киевляне проведут 31 марта против "Ворсклы".

"Динамо" (Киев) – "Денгофф" (Дениховка) – 4:2

Динамо (стартовый состав): Моргун, Балаба, Беловар, Сирота, Дубинчак, Андриевский, Шепелев, Кабаев, Диалло, Ярмоленко, Бенито

На замену выходили: Котуха, Осипенко, Пашко

Голы у динамовцев: Ярмоленко (дубль), Диалло (с пенальти), Андриевский (с пенальти)

По теме
yellow-arrow
Полесье победило любительскую команду в товарищеском матче
yellow-arrow
ЛНЗ – Минай: стартовые составы на матч
yellow-arrow
ЛНЗ - Минай. Текстовая трансляция матча УПЛ
Андрей Ярмоленко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости