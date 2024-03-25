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В Минае считают ошибкой арбитра не назначение пенальти в ворота ЛНЗ. Аргумент – травмированная нога Устименко

Премьер-лига

Судья просматривал ВАР, но принял решение продолжить игру

В Минае считают ошибкой арбитра не назначение пенальти в ворота ЛНЗ. Аргумент – травмированная нога Устименко

Фото - ЛНЗ / Автор невідомий

Новина українською

В субботу, 23-го марта, состоялся перенесенный матч 17-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Минаем". Команды сыграли в Черкассах, победу одержали гости со счетом 2:1.

В конце первого тайма произошел эпизод, в ходе которого "Минай" претендовал на пенальти. Денис Устименко упал на ближнем углу вратарской площадки в борьбе с Каплиенко. Арбитр Кубряк взял паузу, затем пересмотрел видеоповтор, и принял окончательное решение – не назначать пенальти.

В "Минае" считают такое решение несправедливым. В частности, в интервью UA-Футбол об этом говорил Евгений Скиба: "Как по мне, был пенальти. У Дениса пятка разорвана на гетрах, кровь. Почему не назначили – не знаю". Мнение Скибы разделяют и другие одноклубники.

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UA-Футбол получил в свое распоряжение фото из раздевалки "Миная", на котором зафиксировано то самое повреждение Устименко. В клубе считают это аргументом в пользу того, что судья ошибся с не назначением пенальти.

В Минае считают ошибкой арбитра не назначение пенальти в ворота ЛНЗ. Аргумент – травмированная нога Устименко - изображение 1

Напомним, что "Минай" занимает последнее место турнирной таблицы УПЛ, но во второй части чемпионата добыл уже семь очков в пяти матчах.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
25.03.2024 в 19:28
На мій погляд, суддя був зобов"язаний призначити пенальті. Але, НАВІТЬ ВАР!!!, не допоміг арбітру прийняти правильне рішення. Да тобі, сліпеє недолуге створіння, вже показали максимально приближено момент, коли гравець ЛНЗ наступає шипами на ахіл гравця Миная. Алеж, ні. Сліпе, воно назавжди залишиться сліпим
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
25.03.2024 в 19:28
На мій погляд, суддя був зобов"язаний призначити пенальті. Але, НАВІТЬ ВАР!!!, не допоміг арбітру прийняти правильне рішення. Да тобі, сліпеє недолуге створіння, вже показали максимально приближено момент, коли гравець ЛНЗ наступає шипами на ахіл гравця Миная. Алеж, ні. Сліпе, воно назавжди залишиться сліпим
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Полiccя (Житомир)
25.03.2024 в 19:57
Жовта + пенальті . Також здивувався коли суддя після перегляду ВАР не поставив 100% пенальті .
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