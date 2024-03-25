В Минае считают ошибкой арбитра не назначение пенальти в ворота ЛНЗ. Аргумент – травмированная нога Устименко

В субботу, 23-го марта, состоялся перенесенный матч 17-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Минаем". Команды сыграли в Черкассах, победу одержали гости со счетом 2:1.

В конце первого тайма произошел эпизод, в ходе которого "Минай" претендовал на пенальти. Денис Устименко упал на ближнем углу вратарской площадки в борьбе с Каплиенко. Арбитр Кубряк взял паузу, затем пересмотрел видеоповтор, и принял окончательное решение – не назначать пенальти.

В "Минае" считают такое решение несправедливым. В частности, в интервью UA-Футбол об этом говорил Евгений Скиба: "Как по мне, был пенальти. У Дениса пятка разорвана на гетрах, кровь. Почему не назначили – не знаю". Мнение Скибы разделяют и другие одноклубники.

UA-Футбол получил в свое распоряжение фото из раздевалки "Миная", на котором зафиксировано то самое повреждение Устименко. В клубе считают это аргументом в пользу того, что судья ошибся с не назначением пенальти.

Напомним, что "Минай" занимает последнее место турнирной таблицы УПЛ, но во второй части чемпионата добыл уже семь очков в пяти матчах.