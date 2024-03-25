Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Минае считают ошибкой арбитра не назначение пенальти в ворота ЛНЗ. Аргумент – травмированная нога Устименко
Судья просматривал ВАР, но принял решение продолжить игру
Фото - ЛНЗ / Автор невідомий
В субботу, 23-го марта, состоялся перенесенный матч 17-го тура УПЛ между ЛНЗ и "Минаем". Команды сыграли в Черкассах, победу одержали гости со счетом 2:1.
В конце первого тайма произошел эпизод, в ходе которого "Минай" претендовал на пенальти. Денис Устименко упал на ближнем углу вратарской площадки в борьбе с Каплиенко. Арбитр Кубряк взял паузу, затем пересмотрел видеоповтор, и принял окончательное решение – не назначать пенальти.
В "Минае" считают такое решение несправедливым. В частности, в интервью UA-Футбол об этом говорил Евгений Скиба: "Как по мне, был пенальти. У Дениса пятка разорвана на гетрах, кровь. Почему не назначили – не знаю". Мнение Скибы разделяют и другие одноклубники.
UA-Футбол получил в свое распоряжение фото из раздевалки "Миная", на котором зафиксировано то самое повреждение Устименко. В клубе считают это аргументом в пользу того, что судья ошибся с не назначением пенальти.
Напомним, что "Минай" занимает последнее место турнирной таблицы УПЛ, но во второй части чемпионата добыл уже семь очков в пяти матчах.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины 2:0. Первый блин комом
- "Пусть Украина хоть 10:9 победит". Гегедош дал прогноз на матч финала отбора на Евро-2024
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- УАФ разобрала пенальти в ворота Динамо на последних минутах матча с Вересом
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
Комментарии 2