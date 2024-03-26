  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Твердохлеб: Приятно забить дебютный гол за Кривбасс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Твердохлеб: Приятно забить дебютный гол за Кривбасс

Премьер-лига

Хавбек "красно-белых" - о победе в спарринге над "Александрией"

Твердохлеб: Приятно забить дебютный гол за Кривбасс

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился мыслями о победе в домашнем контрольном матче над "Александрией" (5:2) и своем дебютном голе за красно-белых.

Читайте такжеКМ. Кривбасс в четырех таймах обыграл Александрию

- Егор, какой получилась игра?

- Тяжелый спарринг, сыграли четыре тайма по 30 минут. Для тренерского штаба это была информативная игра. Разберем ошибки на теории и будем готовиться к следующим поединкам. Соперник сильный, и это хорошо, что заполняем паузу в УПЛ именно такими спаррингами. Надеюсь, это поможет нам в подготовке к матчам УПЛ.

- Поздравляем с первым мячом в Кривом Роге...

- Спасибо! Приятно забивать за "Кривбасс". Это мой дебютный мяч за красно-белых. Надеюсь, в ближайшее время в чемпионате тоже будут голы. Работаем дальше, - сказал Твердохлеб.

Читайте такжеИгрок Кривбасса: Перерыв на матчи сборных используем с пользой
По теме
yellow-arrow
Почти 3 тысячи фанов. Ворскле увеличили количество зрителей на игру с Динамо
yellow-arrow
Билет на ЕВРО для Украины, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
yellow-arrow
"Кукуха ехала". Петряк перенес три операции за год и был близок к завершению карьеры
Кривбасс (Кривой Рог) ФК Александрия Егор Твердохлеб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости