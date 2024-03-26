Твердохлеб: Приятно забить дебютный гол за Кривбасс

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился мыслями о победе в домашнем контрольном матче над "Александрией" (5:2) и своем дебютном голе за красно-белых.

Читайте также КМ. Кривбасс в четырех таймах обыграл Александрию

- Егор, какой получилась игра?

- Тяжелый спарринг, сыграли четыре тайма по 30 минут. Для тренерского штаба это была информативная игра. Разберем ошибки на теории и будем готовиться к следующим поединкам. Соперник сильный, и это хорошо, что заполняем паузу в УПЛ именно такими спаррингами. Надеюсь, это поможет нам в подготовке к матчам УПЛ.

- Поздравляем с первым мячом в Кривом Роге...

- Спасибо! Приятно забивать за "Кривбасс". Это мой дебютный мяч за красно-белых. Надеюсь, в ближайшее время в чемпионате тоже будут голы. Работаем дальше, - сказал Твердохлеб.