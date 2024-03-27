Дахновский: Удивлен уровнем команды третьей Бундеслиги

Хавбек "Вереса" Виталий Дахновский рассказал о товарищеском благотворительном матче против "Рот-Вайсса" (1:3) .

"Результат не столь важен. Мы приехали не за результатом, а чтобы помочь академии, привлечь инвестиции.

Очень понравилась игра соперника. Они как раз играют в футбол, делают это красиво. Удивлен уровнем команды третьей Бундеслиги. Хотя мы тоже не играли плохо. Делали все, о чем просил тренер. Да, мы проиграли, но это не самое главное.

Мы сыграли на отличном стадионе. Атмосфера – космос. Но по качеству газона были вопросы. Думал, что в Германии все поля как ковры. На самом деле – не совсем так. Если бы перед игрой дождь это поле не полил, оно было бы очень тяжелым", - сказал Дахновский.