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Трабзонспор хочет подписать защитника Шахтера

Премьер-лига

Сейчас бразилец играет в аренде на родине

Трабзонспор хочет подписать защитника Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Трабзонспор" планирует осуществить масштабную кампанию по обновлению состава в летнее трансферное окно.

Среди прочего, клуб турецкой Суперлиги собирается подписать минимум двух центральных защитников, и одним из потенциальных кандидатов является бразилец "Шахтера" Марлон. В данный момент 28-летний футболист играет на родине за "Флуминенсе" по Annexe 7 ФИФА.

"Трабзонспор" планирует начать переговоры с "горняками" и игроком относительно возможного трансфера заранее. Его арендное соглашение с "трехцветными" заканчивается этим летом, а контракт с дончанами действует до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что Марлон не хочет возвращаться в донецкий клуб.

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Трабзонспор (Трабзон) Шахтер (Донецк) Флуминенсе (Рио-де- Жанейро) Марлон
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Источник:
Fanatik
Опубликовал: Алина Ерофеева
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