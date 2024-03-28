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Трабзонспор хочет подписать защитника Шахтера
Сейчас бразилец играет в аренде на родине
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Трабзонспор" планирует осуществить масштабную кампанию по обновлению состава в летнее трансферное окно.
Среди прочего, клуб турецкой Суперлиги собирается подписать минимум двух центральных защитников, и одним из потенциальных кандидатов является бразилец "Шахтера" Марлон. В данный момент 28-летний футболист играет на родине за "Флуминенсе" по Annexe 7 ФИФА.
"Трабзонспор" планирует начать переговоры с "горняками" и игроком относительно возможного трансфера заранее. Его арендное соглашение с "трехцветными" заканчивается этим летом, а контракт с дончанами действует до 30 июня 2026 года.
Ранее сообщалось, что Марлон не хочет возвращаться в донецкий клуб.
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