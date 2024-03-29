Оболонь – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между "Оболонью" и "Шахтером".

Читайте также Пушич на тренировке Шахтера поздравил украинцев и грузин с выходом на Евро. Марино подарил флаги стран

Лидер чемпионата едет в гости к одному из главных претендентов на вылет из высшего дивизиона. "Шахтер" не может терять очки, так как за ним ведет погоню киевское "Динамо", да и "Кривбасс" с "Днепром-1" пока никто не сбрасывает со счетов. Зацепится ли "Оболонь" за такую необходимую для себя сенсацию? Или же "горняков" ждет легкая прогулка после международной паузы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 марта – в 12:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Владимир Зуев