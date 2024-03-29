Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура УПЛ
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
ФК Шахтар
UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Украины между "Оболонью" и "Шахтером".
Лидер чемпионата едет в гости к одному из главных претендентов на вылет из высшего дивизиона. "Шахтер" не может терять очки, так как за ним ведет погоню киевское "Динамо", да и "Кривбасс" с "Днепром-1" пока никто не сбрасывает со счетов. Зацепится ли "Оболонь" за такую необходимую для себя сенсацию? Или же "горняков" ждет легкая прогулка после международной паузы? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 30 марта – в 12:55 по киевскому времени.
Матчи УПЛ могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог
Комментатор: Владимир Зуев
Популярное сейчас
- Тонали снова обвинили в ставках, Келси хочет покинуть Шахтер, а Рашфорд рискует пролететь мимо Евро. Главные новости за 28 марта
- "Это честь". В списке легенд Барселоны - пополнение
- Милевский и Селезнев посетили 79-ю бригаду ДШБ ВСУ. ФОТО
- В Кривбассе рассказали, где планируют играть домашние матчи в случае выхода в еврокубки
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО