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Пушич на тренировке Шахтера поздравил украинцев и грузин с выходом на Евро. Марино подарил флаги стран

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Сборники вернулись в клуб

Пушич на тренировке Шахтера поздравил украинцев и грузин с выходом на Евро. Марино подарил флаги стран

Фото: Шахтар

Новина українською

Сборники "Шахтера" вернулись в клуб. Сегодня, 28-го марта, "горняки" тренировались в полном составе на поле спортивного комплекса "Святошин".

Перед началом тренировки наставник Марино Пушич поздравил украинских и грузинских игроков с выходом их стран на Евро-2024. Также коуч вручил флаги Украины и Грузии. После активностей в тренажерном зале сборники работали по восстановительной программе, а все остальные провели полноценную тренировку.

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В субботу, 30-го марта, "Шахтер" будет играть с "Оболонью" в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Игра состоится на "Оболонь-Арене", и начнется в 13:00.

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Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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