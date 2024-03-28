Пушич на тренировке Шахтера поздравил украинцев и грузин с выходом на Евро. Марино подарил флаги стран
Сборники вернулись в клуб
Фото: Шахтар
Сборники "Шахтера" вернулись в клуб. Сегодня, 28-го марта, "горняки" тренировались в полном составе на поле спортивного комплекса "Святошин".
Перед началом тренировки наставник Марино Пушич поздравил украинских и грузинских игроков с выходом их стран на Евро-2024. Также коуч вручил флаги Украины и Грузии. После активностей в тренажерном зале сборники работали по восстановительной программе, а все остальные провели полноценную тренировку.
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В субботу, 30-го марта, "Шахтер" будет играть с "Оболонью" в рамках 22-го тура чемпионата Украины. Игра состоится на "Оболонь-Арене", и начнется в 13:00.
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Источник:Шахтар
Опубликовал: Виктор Иванчук
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