Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – Шахтер: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
"Шахтер" может укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ, если добудет три очка в игре с "Оболонью". Однако у северных киевлян другие ожидания от себя после победы над "Полесьем" в прошлом туре.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч "Оболонь" – "Шахтер" будет сыгран в субботу, 30 марта, в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 22-й тур
30 марта 2024 года. Киев, "Оболонь Арена"
"Оболонь" 13:00 "Шахтер"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Популярное сейчас
- Полесье - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Доход семьи Зеленского вырос втрое - президент обнародовал декларацию за прошлый год
- Дорогой и неэффективный. Реал не будет выкупать контракт защитника Шахтера
- Вацко: На товарищеские матчи сборной Украины Ракицкого не отпускал Луческу
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО