Оболонь - Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Шахтер" может укрепить свое лидерство в турнирной таблице УПЛ, если добудет три очка в игре с "Оболонью". Однако у северных киевлян другие ожидания от себя после победы над "Полесьем" в прошлом туре.

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Матч "Оболонь" – "Шахтер" будет сыгран в субботу, 30 марта, в Киеве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 22-й тур

30 марта 2024 года. Киев, "Оболонь Арена"

"Оболонь" 13:00 "Шахтер"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

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