Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Верес – Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
Родная УПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных команд. Завтра, в предпоследний день марта "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать "Кривбассс" Юрия Вернидуба. Поединок пройдет в Ровно, на арене "Авангард". Сейчас коллективы решают диаметрально разные задачи в турнирной таблице: ровенчане ведут борьбу за выживание, а криворожцы идут в лидерах первенства.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч "Верес" – "Кривбасс" будет сыгран в субботу, 30 марта, в Ровном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Украинская Премьер-лига, 22-й тур
30 марта 2024 года. Ровно, "Авангард"
"Верес" 18:00 "Кривбасс"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Популярное сейчас
- Алонсо остается в Байере, Баранка покидает УАФ, Трубин играет на ноль. Главные новости за 29 марта
- Полесье - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Доход семьи Зеленского вырос втрое - президент обнародовал декларацию за прошлый год
- В Кривбассе рассказали, где планируют играть домашние матчи в случае выхода в еврокубки
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Пока сборная готовится к матчу с Боснией. Кочергин с женой отправились на отдых в Мадрид. ФОТО