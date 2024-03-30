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Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Верес – Кривбасс: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 30.03.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Верес – Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Кривбас

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Родная УПЛ возвращается после перерыва на матчи сборных команд. Завтра, в предпоследний день марта "Верес" под руководством Олега Шандрука будет принимать "Кривбассс" Юрия Вернидуба. Поединок пройдет в Ровно, на арене "Авангард". Сейчас коллективы решают диаметрально разные задачи в турнирной таблице: ровенчане ведут борьбу за выживание, а криворожцы идут в лидерах первенства.

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Матч "Верес" – "Кривбасс" будет сыгран в субботу, 30 марта, в Ровном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Украинская Премьер-лига, 22-й тур

30 марта 2024 года. Ровно, "Авангард"

"Верес" 18:00 "Кривбасс"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна бесплатно

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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